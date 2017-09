Vitesse stevent af op vol stadion voor duel met Lazio Roma

ARNHEM - Vitesse speelt donderdag misschien wel voor een uitverkocht huis de eerste wedstrijd van de Europa League. 'We gaan nu richting de 20 kaarten tickets', zegt een woordvoerder.

Met dat aantal is Gelredome al goed bezet. De Zuid-tribune, waar de fanatieke aanhang zit, is inmiddels uitverkocht. Ook op de wedstrijddag is het eventueel nog mogelijk kaarten te kopen, maar wel tegen een kleine toeslag. De capaciteit van het huidige stadion is 21.248. Veel mensen hebben de afgelopen weken passe-partouts aangeschaft waarmee ze alle thuiswedstrijden in de groepsfase kunnen bezoeken.

Vitesse traint vandaag achter gesloten deuren in Gelredome. Gisteren (maandag) was de selectie vrij. Pas op woensdag is er een openbare training die zoals gebruikelijk plaatsvindt op Papendal. Lazio Roma maakt geen gebruik van de mogelijkheid om te trainen in Arnhem en vliegt pas op donderdag naar Nederland.

Liran Liany is dinsdagochtend door de UEFA aangewezen als de scheidsrechter die het duel in goede banen moet leiden. Hij komt uit Israel. De andere wedstrijd die donderdag wordt gespeeld is Zulte Waregem - Nice. De Fransen zijn op 28 september de volgende tegenstander van Vitesse.