Vreemde geluiden verraden duo

Foto: Facebook/politie Arnhem-Zuid

ARNHEM - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee inbrekers aangehouden. Het duo had geprobeerd in te breken in een woning aan de Koewei in Arnhem.

De bewoonster werd wakker van vreemde geluiden rond haar woning. Ze ging poolshoogte nemen, maar zag niemand. Wel besloot ze 112 te bellen. Diverse eenheden, in gezelschap van politiehonden, besloten op onderzoek uit te gaan. Ze stuitten op een voertuig met daarin twee personen. In hun auto troffen agenten inbraakgereedschap aan. Bovendien bleek het tweetal in de politiesystemen te staan, reden voor de politie om beiden (25 en 29 jaar) aan te houden. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.