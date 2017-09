Het gaat woensdag stormen, met windstoten tot 90 kilometer per uur

ARNHEM - Het noordelijk kustgebied krijgt woensdag te maken met de eerste officiële herfststorm. Er worden windstoten tot boven de 120 kilometer per uur verwacht. In Gelderland zal het zo'n vaart niet lopen, maar ook hier wakkert de wind flink aan. 'We krijgen er toch wel een flinke veeg van mee', zegt weerman Tom van der Spek van MeteoGroup.

Volgens Van der Spek gaat het vooral bij de Randmeren hard waaien. 'Daar komen de krachtigste windstoten voor, zo'n 90 kilometer per uur. De rest van de provincie moet rekening houden met zo'n 80 kilometer per uur. Dus al met al een behoorlijk onstuimig dagje in Gelderland', vertelt hij. Luister het weerpraatje van Tom van der Spek terug: Best goed weer Hoewel het buiten dus flink kan gaan spoken, ziet het weerbeeld er niets eens zo slecht uit. 'Eigenlijk hebben we morgen hetzelfde weer als vandaag: regelmatig zon en een enkele bui, maar de droge perioden hebben de overhand. Daarbij stijgt het kwik naar een graad of 17', legt Van der Spek uit. Het belangrijke verschil is volgens hem de wind. 'Die wordt veroorzaakt door een zeer actieve depressie die boven de Britse eilanden tot ontwikkeling komt en morgen vlak ten noorden van de Waddeneilanden naar het oosten trekt.'