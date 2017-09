Wasdroger vat vlam in restaurant

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Er heeft dinsdagochtend korte tijd een brand gewoed in restaurant 't Schulten Hues aan de 's Gravenhof in Zutphen. Dat is een bekend restaurant, dat sinds jaar en dag een Michelinster in bezit heeft.

Een wasdroger in de kelder stond in brand. Het vuur was snel onder controle. Er waren geen mensen in het pand aanwezig. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel het allemaal gelukkig mee. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.