Auto botst tegen boom, bestuurster gewond afgevoerd

WAMEL - Een automobiliste is maandagavond gewond geraakt toen ze bij Wamel tegen een boom botste.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 22.00 uur op de Van Heemstraweg (N322). Vermoedelijk is de vrouw door aquaplaning de macht over het stuur verloren.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend. De zwaar beschadigde auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.