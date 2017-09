Wat moet er gebeuren met de Blauwe Golven? Niemand weet het nog

ARNHEM - Voor- en tegenstanders van de sloop van de Blauwe Golven staan lijnrecht tegenover elkaar. Het kunstwerk is volgens kenners belangrijk en moet behouden blijven. Maar omwonenden en vertegenwoordigers vanuit de binnenstad zien liever dat de 'lelijke entree' van Arnhem wordt aangepakt.

Kunstwerk Blauwe Golven ligt op het Roermondsplein, een verkeersplein in Arnhem bij de Nelson Mandelabrug. Het is waarschijnlijk het grootste omgevingskunstwerk van Nederland. De gemeente wil het plaats laten maken voor een groene creatieve corridor. 'Na veertig jaar moet de raad een principiële keus maken', hield wethouder Leisink de Arnhemse raad maandagavond voor.

Moeilijke keuze

Peter Struycken ontwierp het in de jaren zeventig en hij wil niet dat het kunstwerk aangetast wordt. Volgens de kunstenaar heeft het een opknapbeurt nodig. Voorstanders en kunstkenners zeggen dat het werk van grote waarde is voor de stad. 'Arnhem moet inzien dat het cultureel een uniek object is. Daar kun je wat mee doen', vertelt Peter Nijenhuis van de werkgroep Behoud Blauwe Bolven.

Maar omwonenden en het college van burgemeester en wethouders zien vooral een gebied dat vervuild is geraakt en aangepakt moet worden. Volgens Peter Nieuwlaat die de gemeenteraad toespreekt namens de bewoners is het tijd voor verandering. 'Na veertig jaar heeft het werk zijn dienst bewezen.'

Kunstenaar Struycken was zelf niet aanwezig, maar komt later deze maand naar Arnhem om zijn verhaal (opnieuw) te vertellen. Binnenkort praat de gemeenteraad verder over de aanpak van het gebied.

