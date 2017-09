'Jongeren Achterhoek willen graag koopwoning'

HEELWEG - Jongeren willen graag een koopwoning in de Achterhoek. Dat is één van de woonwensen die naar voren kwam uit een enquête die maandagavond besproken is in de Radstake in Heelweg.

Tijdens deze avond werden de eerste uitkomsten besproken van een onderzoek waarbij zeven Achterhoekse gemeenten kijken naar de woonwensen en leefbaarheid in de Achterhoek. Uit het woon- en leefbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat het met de leefbaarheid wel goed zit. Op leefbaarheid scoorde de Achterhoek een 8. Dat is bijna hetzelfde cijfers als bij het vorige onderzoek vijf jaar geleden. Wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten en woordvoerder namens de gemeenten op dit thema, was blij met de bijeenkomst: 'Het was een levendige avond, met toch wel wat verrassende uitkomsten.' Jongeren willen direct kopen Eén van de uitkomsten die volgens Kok opvallend is, is de roep van jongeren om meer koopwoningen. 'Jongeren willen niet eerst meer huren, maar direct kopen', zegt Kok. 'Daar moeten we op inspelen.' Probleem hierbij is het woningaanbod. Want veel oudere Achterhoekers lijken nauwelijks bereid om hun woning te verduurzamen. Waardoor de kwaliteit van het woningbestand achteruit dreigt te gaan. Daar komt bij dat er twee keer zoveel woningen vrij komen als waar vraag naar is, veel oudere woningen zijn straks mogelijk onverkoopbaar. Dus zullen de gemeentes moeten kijken naar een manier om de vrijgekomen woningen aantrekkelijk te houden. Ook wordt er nog eens goed gekeken hoeveel nieuwe woningen er gebouwd moeten worden. Eind dit jaar is rapport klaar De zeven gemeentes hebben nog de tijd om dit te doen. In december is het rapport, waar ook de bevindingen van deze avond in worden opgenomen, klaar. Begin volgend jaar moet er dan een plan van aanpak komen om te zorgen dat de Achterhoek aantrekkelijk blijft om te wonen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.