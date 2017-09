'Als je je vergist, is het foute boel'; topgolf is ook hard werken voor de greenkeepers

In vier dagen tijd worden zo'n 45.000 toeschouwers verwacht. Om de golftoppers op het hoogste niveau te kunnen laten presteren, zijn perfecte wedstrijdbanen nodig. Een heel leger van zogeheten greenkeepers is daarom al weken druk.

De meesten komen uit Ierland. Derck Versteegh is een van de weinige landgenoten. 'Ik weet niet wanneer ik voor het laatst vrij was.' Voor Derck en zijn collega's begint de dag om half vijf. Urenlang wordt er gras gezaaid of bijgewerkt en dat zeven dagen per week. Maar Derck vindt het prachtig, want voor hem is zijn werk zijn passie.

'Dit is zeer kort gras. Daar is het 3 millimeter, hier 6, daar 25 en daar 64 millimeter. Dit is om het spel moeilijker te maken en de baan uitstraling te geven. Als je je vergist, is het foute boel. Voor de spelers', lacht Derck.

Adrenaline

Coen Slothouber is de chef van alle greenkeepers. Hij kan niet wachten tot het toernooi begint. 'De adrenaline giert door ons lichaam. Het is geweldig om dit te mogen organiseren. We hebben er allemaal heel veel zin in.'