Historische gebouwen Arnhem en Wageningen op postzegel

ARNHEM - Het voormalig Purfina-tankstation in Arnhem en het Laboratorium voor Landmeetkunde in Wageningen staan op een nieuwe postzegel .

De gebouwen staan op een speciale postzegeluitgave van PostNL met architectuur uit de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Frants Edvard Röntgen ontwierp in 1953 het Laboratorium in Wageningen. Eind jaren 90 werd het te klein en sindsdien zitten er verschillende andere bedrijfjes in. In 2007 kreeg het een monumentale status.

Het tankstation in Arnhem werd in 1957 ontworpen door architect Sybold van Ravensteyn. Tegenwoordig zit er een makelaar in het gebouw. De postzegels zijn sinds maandag te koop en zijn bedoeld voor post tot 20 gram.