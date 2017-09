Het echte Gelderland ligt in Duitsland

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Onderzoeken geven al jaren aan dat maar weinig Gelderlanders zich echt Gelders voelen, maar dat is net over de grens in Duitsland heel anders. In de regio rond de Duitse stad Geldern voelen inwoners zich veel sterker verbonden met de Gelderse identiteit en geschiedenis. Dat blijkt uit de eerste aflevering van de nieuwe serie Ridders van Gelre over de opkomst, de glorie en de ondergang van het Hertogdom Gelre.

Het Hertogdom Gelre was honderden jaren één van de machtigste vorstendommen van Europa. Het gebied strekte zich uit van Elburg en Hattem in het noorden tot Roermond en Nieuwstadt in het zuiden. Ook Duitse steden zoals Geldern, Vierssen, Goch en Erkelenz hoorden bij het Gelderse Hertogdom. De inwoners voelen nog heel sterk de verbondenheid met hun Gelderse geschiedenis. In Geldern leren alle kinderen op school het verhaal over de Gelderse draak. Dit is de ontstaansmythe van Gelderland en verklaart ook de naam van onze provincie. De Gelderse draak staat ook op Duitse bankbiljetten uit Geldern die de stad liet drukken tijdens de financiële crisis in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Gelderse nummerborden Het meest duidelijke bewijs voor het sterke Gelderse gevoel in Duitsland laten de auto's zien die rondrijden met een nummerbord dat begint met GEL. Sinds de jaren zeventig horen Geldern en omgeving bij de Kreiz Kleve en zijn de inwoners van dat gebied verplicht om de letters KLE op hun nummerbord te hebben. Een paar jaar geleden is besloten dat ook de letters GEL (van Geldern) zijn toegestaan. Steeds meer inwoners van de regio Geldern voelen zich zo Gelders dat ze hun nummerbord laten veranderen, ook als ze daar geld voor moeten betalen. Het gemeentebestuur van Geldern rijdt zelfs rond met nummerborden die beginnen met GELRE, de oude naam van de stad en de provincie Gelderland. De dienstauto van de Gelderse burgemeester heeft kerntekenplaat GELRE 1. Twee Gelderlanden Ook het ziekenhuis van de stad Geldern heet Gelderland en het regionale katern in de krant heet "Aus dem Gelderland". Eigenlijk zijn er dus twee Gelderlanden op de wereld. Eén in Nederland en één in Duitsland.