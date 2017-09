Ex-topman Alliander kreeg half miljoen mee

ARNHEM - De vertrokken topman van energienetwerkbedrijf Alliander in Arnhem heeft ruim een half miljoen euro meegekregen. Peter Molengraaf maakte onlangs na een afwezigheid van een aantal maanden wegens een sabbatical bekend niet meer terug te keren bij het netwerkbedrijf.

Molengraaf is inmiddels opgevolgd door Ingrid Thijssen die de honneurs al tijdelijk waarnam. De ontslagvergoeding is opmerkelijk, omdat aanvankelijk de indruk was gewekt dat Molengraaf uit eigen beweging was opgestapt.

In dat geval zou hij geen recht hebben op de vergoeding. Die bestaat uit een doorbetaalde opzegtermijn van zes maanden en een volledig jaarsalaris.

Een woordvoerder van Alliander bevestigt na berichtgeving van RTL dat het vertrek 'in goed overleg, maar op initiatief van de raad van commissarissen van Alliander' tot stand is gekomen.

Daardoor heeft Molengraaf contractueel recht op de vergoeding van in totaal 517.000 euro.