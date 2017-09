VIDEO: Zo zag de megahennepkwekerij in Culemborg eruit

In het pand aan de Staalweg stonden verspreid over drie ruimtes ruim 2000 wietplanten. In een andere ruimte zijn nog eens ruim 4000 stekken aangetroffen.

Hieronder ziet u de beelden. De tekst gaat onder de video verder.

Omroep Gelderland mocht aan het eind van de middag een kijkje nemen in het pand. Een speciaal team was nog druk bezig met het opruimen van de hennepplantjes en de apparatuur. Veel plantjes waren al door de versnipperaar gegaan.

Hieronder enkele foto's vanuit het pand.

Foto's Omroep Gelderland

Zie ook: Duizenden hennepplanten verstopt in bedrijfspand