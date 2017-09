Helft Arnhemse jongeren trapt in loverboytruc

ARNHEM - 'Ey lekker ding, ik ga prachtige foto's van je maken! Loop je even mee?' De helft van de Arnhemse jongeren die dit zaterdag hoorden op de Korenmarkt, ging mee.

In dit geval ging het, gelukkig voor de jongeren die het betrof, om acteurs die meededen aan een bewustwordingscampagne van de gemeente Arnhem. Ze deden zich voor als fotograaf en beloofden geld voor een paar mooie foto's. De helft van de aangesproken jongeren ging mee met de acteurs, die ze vervolgens voorlichting gaven over loverboypraktijken.

Wake-upcall

Volgens een woordvoerder van de actie was de campagne voor veel Arnhemse jeugd een wake-upcall. 'Het werkt helaas elke keer weer, dat laat goed zien dat er nog een wereld te winnen is!' Jongeren schrokken toen ze ontdekten dat ze in de val gelokt waren. Behalve de gemeente Arnhem waren de politie, Veilig Thuis en de lokale horeca betrokken bij de campagne. Vorig jaar gingen er bij een vergelijkbare actie op de Korenmarkt ongeveer net zoveel jongeren mee met de nepfotografen.

