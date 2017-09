Franneke van der Kallen (73) werd in het Openluchtmuseum geboren: het museum ving evacués op tijdens WOII

ARNHEM - Het Arnhemse Café Dudok wordt dinsdag tijdelijk omgedoopt tot Canoncafé Dudok. Als voorproefje op de komst van de Canon van Nederland naar het Nederlands Openluchtmuseum is er als eerste de fototentoonstelling Op de Vlucht te zien, over de evacuatie van Arnhemmers in de herfst van 1944. De opening van de tentoonstelling wordt gedaan door burgemeester Marcouch en Franneke van der Kallen (73).

Haar wiegje stond in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Of eigenlijk hing het wiegje. De vader van Van der Kallen hees het bedje iedere avond aan het touw in het plafond omhoog. 'Zodat de muizen en ratten niet aan de dekentjes konden gaan knabbelen.' Van der Kallen kent de verhalen doordat haar ouders een dagboekje bijhielden in de oorlog. De geboorte van hun jongste dochter was een lichtpuntje in de donkere oorlogsjaren.

Ontsnapt door deurtje bedstee

Tijdens de Slag om Arnhem biedt het museum onderdak aan 600 evacués en verzetsmensen. Voor de familie Van der Kallen was het een angstige tijd. Tot twee keer toe wist vader Van der Kallen te ontsnappen bij een razzia. Door een deurtje in de bedstede wist hij op tijd te ontkomen.

Op foto's in 43 etalages in de Arnhemse binnenstad is het verhaal van Franneke en haar familie te zien en te lezen. Behalve de tentoonstelling zijn er in Dudok ook nog twee lezingen en een debat in het kader van de Canon van Nederland.

Canon van Nederland

Vanaf 23 september komt de Canon van Nederland naar Arnhem. In samenwerking met partner Rijksmuseum Amsterdam toont het Openluchtmuseum een overzicht van de hele Nederlandse geschiedenis, 'van hunebed tot heden'. In tien enorme 'filmsets' zijn de hoogte- en dieptepunten in ons verleden te zien en te horen. De bezoeker kan ook zien hoe het Nederlandse gebied vanaf de IJstijd veranderde wat betreft klimaat, bevolking en grenzen. Er is een 18 meter lange interactieve Canonwand met alle 50 vensters.