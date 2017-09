Een sieraad gemaakt met blaasstenen van een hond, het bestaat!

APELDOORN - Een werk in de Secret Stones-expositie in het Apeldoornse CODA museum springt er uit: een collier van de Tielse goudsmit Renée Casparie. Gemaakt met blaasstenen van een hond.

Blaasstenen ontstaan in de blaas van een mens of dier en maken het ontzettend pijnlijk om te plassen. Daarom worden ze verwijderd door een (dieren)arts. De stenen in het collier werden verzameld door de Tielse dierenarts Jacky van Noort.

'De meeste dierenartsen bewaren de steentjes om ze na de operatie te laten zien aan de baasjes en om uit te kunnen leggen waar hun dier precies last van heeft. De hoeveelheid steentjes voor dit collier haal je soms uit één hond, ze kunnen er heel veel hebben.'

Van Noort geeft ook onderwijs over voeding en het voorkomen van dit soort stenen. 'Ik gaf ooit een cursus over het ontstaan van deze steentjes en het dat proces lijkt wel wat op het ontstaan van parels. Daar is het idee ontstaan.'

Schoon

Maar is dat niet vies, een sieraad met blaasstenen? 'Die ieuw-reactie vind ik wel grappig. Zelf vind ik het niet vies, die steentjes zijn helemaal schoon.' Ook de Tielse goudsmit Renée Casparie kan wel lachen om de 'ieuw'. 'Ik vind het zelf niet raar, want ik maak ook veel gedenksieraden. Daar verwerk ik as of haar van overleden dierbaren (mens en dier) in sieraden. Soms verwerk ik het onder een steen, maar soms ook zichtbaar in een soort hars.'

Vies of niet, praktisch is het collier in ieder geval niet. Casparie: 'Het is een kunstwerk. Je kunt het niet dragen, daarvoor is het materiaal te broos. Als je er hard tegen stoot gaat het kapot. Dat maakte het ook lastig om mee te werken. Je moet heel voorzichtig boren, anders breekt het.'