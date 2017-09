Uitkijktoren Harderwijk vernield

HARDERWIJK - Vandalen hebben in Harderwijk de uitkijktoren aan het Beekhuizerpad vernield. De uitkijktoren kan daardoor niet meer gebruikt worden.

Een boswachter ontdekte de vernielingen vorige week. Waarschijnlijk is de houten toren in die week kapot gemaakt.



De schade aan de toren is zo groot, dat de gemeente besloten heeft de toren te sluiten. Er is een lint voorgespannen en de eerste tredes zijn uit voorzorg weggehaald.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nog niet duidelijk of de uitkijktoren wel gemaakt wordt. Er zijn namelijk ook plannen voor de bouw van een nieuwe toren ergens anders in het gebied.