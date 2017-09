Komende week in Uit met Esther: De wereldband met Slapstick, cellist Jeroen den Herder en het vernieuwde Provinciehuis

ARNHEM - Esther duikt komende uitzending in de wereld van de Slapstick, de nieuwe voorstelling van de wereldband, nemen we een kijkje achter de schermen bij cellist Jeroen den Herder en gaat Pieter opzoek van de vernieuwingen van bij het provinciehuis.

De wereldband met Slapstick

In cultura in Ede kreeg Esther een lesje Slapstick van de jongens van de Wereldband. Afgelopen augustus hebben ze met deze slapstick show de prestigieuze Spirit of the Fringe Award in de wacht gesleept op het internationale Fringe Festival in Edenburgh. De recensies waren lovend en men sprak zelfs over een nieuw genre de (muzikale) slapstick.

Cellist Jeroen den Herder

Al met vijf jaar werd Jeroen den Herder gegrepen door de klanken van de cello en hij heeft het instrument niet meer losgelaten. Meerdere internationale prijzen kreeg hij voor zijn werk. Hij is initiatiefnemer van het tweejaarlijkse cellofestival in Zutphen en komende uitzending nemen wij een kijkje achter de schermen bij zijn repetities van het Ruysdaelkwartet die 16 september hun eerste kamermuziekconcert geven in Zutphen.