Red de Veluwe voert actie in Den Haag

TEUGE - Red de Veluwe, gaat vandaag samen met actiegroepen uit Friesland, Overijssel 50.000 handtekeningen aanbieden aan Kamerleden. Doel is om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de vliegtuigen onderweg naar Lelystad Airport hoger gaan vliegen, zodat inwoners minder overlast krijgen.

De actiegroepen hebben hun krachten gebundeld. Ze voelen zich niet gehoord in dit verhaal en hebben daarom handtekeningen ingezameld om te laten zien hoeveel inwoners zich zorgen maken over het vliegveld.

In juni ontstond commotie toen bleek dat twee laagvliegroutes over de Veluwe gepland zijn. Vliegtuigen vliegen hierdoor over een lang traject op 1800 meter hoogte, onder andere over de Veluwe. Een van de routes zou het einde betekenen voor vliegveld Teuge, omdat er dan niet meer parachute mag worden gesprongen. Van die activiteiten is het vliegveld voor een groot deel afhankelijk.

Rapport

Na verzet vanuit de provincies Gelderland en Overijssel gaf staatssecretaris Sharon Dijksma opdracht voor een onderzoek naar alternatieve routes. Het rapport daarover wordt woensdag verwacht.