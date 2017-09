'Voorzitter zijn van de SP was fantastisch geweest'

Maandag was Sharon Gesthuizen te gast op Radio Gelderland om met Rob Kleijs te praten over haar boek waarin ze zichzelf blootgeeft: Schoonheid Macht Liefde, In het leven en de politiek.

Angsten in haar puberteit

In haar boek legt ze verantwoording af. Hoe het er in de fractie aan toe ging, maar ze schrijft ook over het overlijden van haar moeder en haar miskraam. Ze heeft een dochter van 14. In haar herkent Gesthuizen de angsten die zij zelf vroeger had al puberend kind. 'Ze vertelde me gisteren dat ze zich zorgen maakt, ze hoopt dat er geen oorlog komt. Ze ziet vluchtelingen op tv, mensen die niet in hun eigen land beschermd worden.'

Ze doelt op de crisis tussen de VS en Noord-Korea. 'Ik groeide op met de Eerste Golfoorlog en zei tegen haar dat ze in een van de veiligste landen ter wereld leeft, dat ze 's avonds haar dekbedje over zich heen kan doen en de volgende ochtend wakker wordt in een veilig land.'

'Als je wilt blijven, staan moet je dapper zijn'

Angst, ze had het als opgroeiende puber. Maar Gesthuizen wist zich ertegen te wapenen. Tot ze haar intrede deed in de fractie van de SP in de Tweede Kamer onder Jan Marijnissen, dé leider, de man die je niet tegensprak. 'Ik merkte dat waar ik tegen had geknokt, mijn angsten als kind die nergens op sloegen, weer terugkwamen. Oké, dit is dus het echte leven. Als je wilt blijven staan, moet je dapper zijn.'

Het doet haar terugdenken aan haar tijd aan de kunstacademie. Na eerdere niet-afgemaakte studies rechten en Engels merkte ze dat ze met kunst eindelijk op haar plek was. 'Ik had gewoon eerst naar de kunstacademie moeten gaan en daarna misschien naar de universiteit. Kunst is een reddingsboei geweest. Op Radio Gelderland draaien jullie muziek. Muziek is voor mij een kunstvorm. Stel je voor dat er geen muziek meer zou zijn. Dan vallen mensen in een gat.'

Vergeefse gooi naar het voorzitterschap van de SP

Twee jaar geleden deed Gesthuizen een gooi naar het voorzitterschap van de SP. Partijleider Jan Marijnissen die sinds 1988 - tot 2008 ook als leider van de Tweede Kamerfractie - de scepter zwaaide, deed een stap terug. De gedoodverfde favoriet van het partijbestuur was echter vakbondsman Ron Meyer. Hij kreeg de meeste stemmen. 'Er waren mensen niet blij dat ik voorzitter wilde worden.'

'Voorzitter was fantastisch geweest', gaat Gesthuizen verder. 'Van daar uit wilde ik meer openheid en kritiek introduceren in de partij. 'Niet iedereen liep achter Marijnissen aan hoor. Niet iedereen.'

Meyer werd de nieuwe voorzitter, Gesthuizen restte de zijdeur. Haar werk in Den Haag was daarmee op een dood spoor beland.

Sinds juni is Sharon Gesthuizen de eerste voorzitter van stichting AFNL-NOA, een belangenclub voor de bouw.