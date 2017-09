Vitesse - Lazio Roma live bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Voor Vitesse begint donderdag om 21.05 uur het Europese avontuur. In stadion GelreDome komt Lazio Roma op bezoek. Omroep Gelderland doet rechtstreeks verslag op de radio en houdt op internet een liveblog bij.

Vitesse veroverde afgelopen seizoen de KNVB-beker door te winnen van AZ. Dat was de eerste prijs in de historie. Als beloning mag de ploeg nu in het hoofdtoernooi van de Europa League spelen. De Arnhemmers zijn in een poule gekoppeld aan Lazio Roma, OGC Nice en Zulte Waregem.

Radio Gelderland zendt vanaf 19.00 uur alles rondom de eerste Europa League-wedstrijd van Vitesse uit. Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink doen vanaf 21.05 uur integraal verslag vanuit GelreDome.

Zie ook: