Silvoldse leerlingen stralen in eigen clip

ULFT - Leerlingen van basisschool de Plakkenberg in Silvolde hebben maandagochtend een videoclip opgenomen op het Kerkplein voor het AVROTROS-programma Lang Leve de Muziekshow. De kinderen strijden in het televisieprogramma tegen twee andere Gelderse scholen om een optreden voor Koningin Máxima tijdens het Kerst Muziekgala 2017 te winnen.

'Wij vonden het fijn om het muziekonderwijs een boost geven', zegt begeleidend leerkracht Bart Staijen over de reden van de deelname. Het televisieprogramma wordt in samenwerking met Méér Muziek In De Klas gemaakt. Deze stichting pleit voor meer muziek op basisscholen. 'We doen het sowieso al, maar dit is een mooie beloning voor ons muziekonderwijs op school.' De Plakkenberg is volgens Staijen dan ook een voorbeeld voor andere Nederlandse scholen. 'Ik vind het ontzettend belangrijk en we zien dat het op steeds meer scholen terugkomt. Dat is een heel mooi beeld dat we krijgen.'

De leerlingen van groep 8B, die vorig jaar nog in groep 7A zaten, hebben hun lied eerder al ingezongen in een echte geluidsstudio. Maandag werd de clip opgenomen naast de kerk in Silvolde. 'We zijn een dansje aan het doen, en dan nemen ze verschillende groepjes op', zegt leerling Amar. 'Ook een beetje van dichterbij en ook van ver weg.' Viggo vindt dat de opnames wel lang duren. 'Ongeveer vier à vijf uur, dan maken ze allerlei kleine shotjes en als het niet goed gaat moeten we het weer opnieuw doen.'



De aflevering van het nieuwe programma Lang Leve de Muziekshow zal op zaterdagavond 7 oktober om 19.30 uur uitgezonden worden op NPO3.