Duizenden hennepplanten verstopt in bedrijfspand

CULEMBORG - In een bedrijfspand in Culemborg heeft de politie een grote hennepkwekerij ontdekt. Ter plaatse zijn drie aanhoudingen verricht. Dat meldt politiewoordvoerder Paul Koetsier.

In het pand aan de Staalweg staan verspreid over drie ruimtes ruim 2000 wietplanten. In een andere ruimte zijn nog eens ruim 4000 stekken aangetroffen.

De drie verdachten die in het pand zijn aangehouden, zijn een vrouw van 42 uit Ingen, een 50-jarige Culemborger en een 53-jarige man uit Arnhem.

Alle planten worden vernietigd, evenals de aangetroffen kweekapparatuur.