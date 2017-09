Geen Italiaanse hotelinvasie in Arnhem, Lazio-fans pas donderdag verwacht

ARNHEM - Ruim duizend voetbalsupporters van Lazio Roma worden donderdag verwacht in Arnhem. De hotels in de omgeving zeggen echter nauwelijks reserveringen van Italianen te hebben, zo blijkt een rondgang.

Donderdag komt Lazio Roma op bezoek bij Vitesse in stadion GelreDome voor de eerste wedstrijd in de Europa League. Maar slechts weinig Italianen willen in of bij Arnhem overnachten. 'We hebben enkele kamers verhuurd aan Italianen, maar er is absoluut geen sprake van een invasie', meldt het Rijnhotel.

Airborne-herdenking

Ook bij Haarhuis en Van der Valk Arnhem zijn er amper extra boekingen van Lazio-supporters. Veel hotels zijn ook al volgeboekt in verband met de jaarlijkse Airborne-herdenking die vrijdag op het programma staat. Het Holiday Inn Express wil niet reageren op de vraag of er veel Italianen geboekt staan. 'Wij geven daar geen informatie over', aldus een woordvoerder.

Grote groep in binnenstad

De gemeente Arnhem houdt wel rekening met een grote groep fans uit Rome die op donderdag de binnenstad zullen intrekken. De politie is voorbereid, zegt een woordvoerder. De wedstrijd begint die dag om 21.05 uur. Waarschijnlijk vertrekken de supporters na de wedstrijd direct weer met bussen richting Amsterdam.

Fanplein

Ondertussen is Vitesse al weken in gesprek met de gemeente over de organisatie en aanpak rond de wedstrijd in GelreDome. Vitesse denkt aan het optuigen van een fanplein. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen en zet dus extra mankracht in. 'We willen geen rellen en streven er naar om alles vlekkeloos te laten verlopen', zegt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse.