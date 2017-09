Nederlandsche SS opgericht

ARNHEM - Eigenlijk wil NSB-leider Anton Mussert niet aan een Nederlandse SS. Hij roept de leden van zijn beweging zelfs op om geen lid van de Waffen SS te worden. Maar als de Duitsers dreigen hem aan de kant te schuiven gaat hij overstag. Op 11 september 1940 richt Mussert de Nederlandsche SS op.

Op het hoogtepunt heeft de organisatie 7000 leden. Het moet een elite corps worden en aspirant leden moeten aan een flinke lijst voorwaarden voldoen. Zo moet hun afstamming aantoonbaar tot 1800 volledig arisch zijn, ze mogen niet oneervol strafrechtelijk veroordeeld zijn. Ook fysiek zijn er de nodige eisen: minimaal 1'72 m en lichamelijk zeer gezond, aangetoond na onderzoek. De leeftijd is tussen de 18 en 30 jaar zijn, tenzij je al voor het begin van de oorlog lid was van de NSB. En, zeer belangrijk: je moet een gelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan alle meerderen afleggen.

In de herfst van 1942 wordt de Nederlandsche SS omgedoopt in Germaansche SS in Nederland, bekijk de bijeenkomst met Mussert en Himmler:

Het hoofdkwartier van de Gelders-Overijsselse afdeling zit in Arnhem. De Nederlandse SS'ers zijn vrijwilligers, ze hebben gewoon een baan. Ze moeten elke maand zo'n 24 uur in de Nederlandse SS steken. Daarin gaan ze bezig met schietoefeningen, sport en politieke vorming. Hun uniform is vrijwel hetzelfde als dat van de Duitse SS, alleen hebben ze om de linkerarm een band met een NSB symbool in plaats van een hakenkruis.