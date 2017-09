Deze oefening kun je thuis doen om blessures te voorkomen

In het lichaam zitten een hoop spieren, botten en pezen, die zetten we aan het werk als we gaan sporten. En vooral het hardlopen, fietsen en zwemmen is goed voor je conditie, spieren en botten.

Met blessures kun je altijd te maken krijgen. Om ze te voorkomen kun je bijvoorbeeld thuis al beginnen met een oefening: de squat. Zien hoe dat precies moet, kijk dan hieronder naar het filmpje.

De squat

Zet je voeten plat op de grond

Zak door je knieën

Houd je knieën recht naar voren, niet naar binnen laten wijzen.

Rug recht houden