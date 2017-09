Steeds meer snelfietsroutes, de snelwegen van de toekomst

Het Batavierenpad moet, met al die andere snelfietspaden, meer mensen verleiden om te gaan fietsen. Het is niet de eerste en zeker ook niet de laatste snelfietsroute van Gelderland.

Sneller en veiliger

Een snelfietsroute is een directe fietsverbinding met weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, weinig hinder van ander verkeer en vlak asfalt. Hierdoor kunnen fietsers zo makkelijk en snel mogelijk van A naar B en besparen ze tijd.

Bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten, worden verbeterd. En door nieuwe routes aan te leggen worden fietsafstanden verkort.

Veel belangstelling vanuit het buitenland

Koning Willem-Alexander fietste al eens een stukje op het Rijnwaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Hij deed dit ter gelegenheid van de opening van het internationale fietscongres Velocity.

Er is veel belangstelling vanuit het buitenland voor het netwerk van fietssnelwegen dat zich in rap tempo uitbreidt over Gelderland en de rest van Nederland. In onder meer Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Italië kijken ze met enthousiasme naar wat hier gebeurt.

De hoop is dat snelfietsroutes zoals tussen Nijmegen en Beuningen zorgen voor minder auto’s op de weg en daardoor ook voor minder files. Bovendien is fietsen gezonder en goed voor het milieu.

Zie ook: