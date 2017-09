Lazio Roma-speler Stefan de Vrij: 'Vitesse heeft veel individuele kwaliteiten'

ARNHEM - Stefan de Vrij speelde zondag de hele wedstrijd bij Lazio Roma, komende donderdag de eerste tegenstander van Vitesse in de Europa League. 'Ze willen altijd de bal hebben.' De generale repetitie was alvast goed voor Lazio, want topclub AC Milan werd met 4-1 verslagen.

De international reist woensdag met zijn Italiaanse werkgever naar Amsterdam om vervolgens koers te zetten richting Arnhem voor de eerste clash in de groepsfase van de Europa League.

'In het begin hadden we het lastig en gaven we Milan te vaak de bal, maar gevaarlijk werden ze niet', zegt de centrumverdediger na de krachtmeting met Milan. 'Dit resultaat is heel goed en de trainer (Simone Inzaghi, red.) had het tactisch goed neergezet.'

'Ze willen altijd de bal hebben'

Donderdag wacht Vitesse in stadion GelreDome. De Vrij is positief over de ploeg van Henk Fraser. 'Vitesse is een goed team. Ze willen altijd de bal hebben en hebben daarnaast veel individuele kwaliteiten. Het wordt niet makkelijk, maar we kunnen wel van ze winnen.'

Luc Castaignos zou wel eens de directe tegenstander van De Vrij kunnen worden, hoewel de spits tegen Excelsior pas voor het eerst in de basis stond. Ze hebben in elk geval geen geheimen voor elkaar. 'Ik heb met Luc samengespeeld en ken hem door en door.'