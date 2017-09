Medewerker gewond bij bedrijfsongeluk

EMST - Bij een bedrijfsongeluk in Emst bij Vaassen is maandagmorgen een medewerker gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde bij Lemoine Holland, dat in Emst wattenschijfjes maakt. Een woordvoerder kon, behalve dat er 'iets misging met een machine', niet zeggen wat er is gebeurd.

Medewerker bij kennis

Het incident is volgens hem in onderzoek bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de rit was de medewerker bij kennis en in stabiele toestand.

De brandweer in Vaassen verleende assistentie. Ook een traumahelikopter kwam op het ongeluk af. Behalve de inspectie is volgens de brandweer het ongeluk ook in onderzoek bij de politie.

Beelden van de traumahelikopter: