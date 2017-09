Nog onduidelijk wanneer IKEA Duiven weer opengaat

DUIVEN - Meubelgigant IKEA Duiven is vanochtend niet opengegaan vanwege een stroomstoring.

De storing is ontstaan in de hoofdschakelkast.

Tientallen klanten stonden vanochtend voor een dichte deur. Voor de teleurgestelde klanten heeft de IKEA wel een warme kop koffie klaarstaan en het personeel staat buiten om de mensen te informeren.

Een woordvoerder van IKEA laat weten dat de winkel pas open kan, wanneer er weer stroom is. Of dat vandaag nog gaat lukken, is nog onduidelijk.