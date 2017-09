IKEA Duiven na uren stroomstoring weer open

DUIVEN - Meubelgigant IKEA Duiven was een groot deel van de dag dicht door een stroomstoring. Pas om 17.00 uur ging de winkel weer open.

De storing ontstond 's ochtends vroeg in de hoofdschakelkast. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.

Tientallen klanten stonden 's ochtends voor een dichte deur. Voor de teleurgestelde klanten had de IKEA wel een warme kop koffie klaarstaan en het personeel stond buiten om de mensen te informeren.