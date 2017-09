ULFT - Winterswijk waarschuwt voor oplichters. De gemeente heeft signalen ontvangen dat organisaties en bedrijven worden benaderd voor advertenties in de gemeentegids, maar volgens Winterswijk wordt daar helemaal niet aan gewerkt.

'Dit is geen gids van de gemeente Winterswijk. De officiële gemeentegids is in juni uitgegeven door LokaalTotaal. Op dit moment wordt er niet namens de gemeente Winterswijk acquisitie gedaan voor een gids van de gemeente', laat een woordvoerder weten. 'Zodra de voorbereidingen voor het uitgeven van een nieuwe gemeentegids starten, informeren wij dat via onze gebruikelijke kanalen.'

Of er organisaties of bedrijven zijn die al een advertentie hebben afgenomen is niet bekend.