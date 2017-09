Kat bungelt op vier hoog uit kantelraam

DOETINCHEM - De brandweer heeft maandagochtend in Doetinchem een kat gered die op vier hoog uit een kantelraam bungelde. Het beest zat bekneld en moest daarom met een hoogwerker naar beneden worden gehaald.

De kat in nood werd ontdekt door een vrouw die op het punt stond om naar haar werk te gaan. Ze belde meteen de dierenambulance en die schakelde op zijn beurt de brandweer in.

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

Ernstig letsel

De kat is na de reddingsactie met spoed naar de dierenarts gebracht. Volgens de dierenambulance is het beest er slecht aan toe. 'De kat heeft ernstig letsel. We hopen van harte dat hij het mag overleven. We danken de brandweer Doetinchem voor haar snelle en goede hulp.'

De bewoner van het appartement aan de Kloosstraat was niet thuis. Die kwam later hevig geschrokken naar de dierenkliniek.

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk