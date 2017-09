Fietsen we in de toekomst op banden gemaakt van paardenbloemen?

WAGENINGEN - Het duurt misschien nog even, maar het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst gaan racefietsen met banden gemaakt van paardenbloemen. De Wageningen Universiteit en bandenfabrikant Vredestein hebben de eerste fietsbanden al gemaakt.

Het is de eerste fietsband ter wereld die geproduceerd is met natuurrubber uit wortels van de Russische paardenbloemen. Eind vorige maand toonde Vredestein een prototype van de band tijdens de Duitse fietsbeurs Eurobike. Het winnen van rubber uit paardenbloemen is een gezamenlijk initiatief van de Wageningen UR en de bandenfabrikant en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Rubbertekort De nieuwe banden zouden een oplossing kunnen zijn voor het dreigende tekort aan natuurrubber in de wereld. Ook worden Europese landen minder afhankelijk van de import van rubber uit de rest van de wereld. Wanneer de eerste banden precies in de winkel liggen, is nog niet bekend. Zie hier een uitleg over het winnen van rubber uit paardenbloemen: