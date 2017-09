Vitesse ziet Lazio Roma genadeloos toeslaan tegen AC Milan

Vedette Ciro Immobile is in bloedvorm bij Lazio Roma

ARNHEM - Vitesse kan zijn borst natmaken komende donderdag in de Europa League. Tegenstander Lazio Roma maakte korte metten met AC Milan (4-1).

Het duel in het Olimpico stadion in Rome werd een uurtje uitgesteld vanwege de hevige regenval die Italië al dagen teistert. Vervolgens kreeg het gerenommeerde AC Milan voetballes van Lazio, komende donderdag in Gelredome dus de eerste tegenstander van Vitesse.

Fraser ziet Lazio winnen

Spits en international Ciro Immobile scoorde liefst drie keer. De laatste goal van Lazio kwam op naam van Luis Alberto. De thuisploeg sloeg kort voor rust en direct na rust genadeloos toe. Dat gebeurde allemaal onder het toeziend oog van Vitesse trainer Henk Fraser die naar Rome was afgereisd om de favoriet in de poule te bestuderen. Eerder bekeek ook assistent-trainer Nicky Hofs en een andere Vitesse scout al een duel van Lazio in de Italiaanse Serie A.

Vitesse won overigens zelf ook in de generale naar komende donderdag. Excelsior werd overtuigend aan de kant gezet (0-3). Het eerste duel in de Europa League voor de Arnhemmer begint donderdag om 21.05 uur.

Omroep Gelderland zendt de wedstrijd rechtstreeks uit op radio. Al vanaf 19.00 uur zijn er uitgebreide voorbeschouwingen met studiogasten, interviews vanuit het stadion en nog veel meer.