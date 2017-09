Dronkaard scheurt over A18; rijbewijs kwijt

DOETINCHEM - Een 27-jarige automobilist uit Didam heeft afgelopen weekeind zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij vier keer zoveel alcohol had gedronken dan is toegestaan.

De man viel in de nacht van zaterdag op zondag op toen hij met hoge snelheid over de A18 bij Doetinchem reed. Toen agenten hem lieten blazen, bleek dat hij veel te veel had gedronken.



De bestuurder gaf aan dat hij zijn rijbewijs nodig had voor zijn werk, maar daar had de politie geen boodschap aan. Het roze pasje is ingevorderd en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.