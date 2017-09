Groep Teeuws verrassende winnaar Bloemencorso

De zege van Teeuws is verrassend omdat de groep te laat was op het startterrein. Daardoor werden punten in mindering gebracht. Desondanks was de jury onder de indruk van de wagen.

'Beweging van de lopende persoon die de kar trok tot in de perfectie uitgewerkt. Mooie kleurencombinaties. Juist gebruik van alternatief materiaal. Interessant van alle kanten', luidde het oordeel.

Esther Stegeman sprak zondag met een - toen nog teleurgestelde - groep Teeuws:

Miljoenen dahlia's

De organisatie maakte de prijswinnaars maandagochtend bekend. De wagen 'Totems' van Hooiland en 'Dwaallicht' van Kwintet eindigden respectievelijk als tweede en derde.

Tientallen corsowagens trokken zondagmiddag door de straten van Lichtenvoorde. Voor de kleurrijke creaties werden miljoenen dahlia's gebruikt. Het Achterhoekse evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Zie ook: Terugkijken: zonnig en kleurrijk Bloemencorso Lichtenvoorde