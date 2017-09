Thulani Serero speler van de week

ARNHEM - Vitesse-middenvelder Thulani Serero is speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De Zuid-Afrikaan was in de wedstrijd tegen Excelsior overal te vinden. Zowel in balbezit als in het ballen veroveren was de middenvelder enorm belangrijk voor de Arnhemmers. Hij kreeg zelfs het publiek even op de banken toen hij met een prachtige beweging twee mannen van Excelsior zoek speelde. Hij lijkt nu al onmisbaar voor de Arnhemmers.

Serero's ploeggenoot Bryan Linssen krijgt vier punten. De altijd gedreven aanvaller van Vitesse maakte in de tweede helft met een wereldgoal de 0-3 en hengelde daarmee definitief de winst binnen voor Vitesse.

De drie punten gaan ook naar een speler van Vitesse. Dit keer naar Alexander Büttner. De linksback was in de eerste helft de gevaarlijkste man aan Arnhemse zijde en gaf een assist. In de tweede helft kreeg hij nog een penalty mee.

Wel punten voor Bednarek, niet voor De Graafschap

Twee punten gaan naar De Graafschap-doelman Filip Bednarek. Hij zorgde ervoor dat De Graafschap nog lang in de race bleef voor een punt tegen MVV, dat zat er helaas niet in.

Unieke prestatie

Tot slot. Het laatste punt is voor Tim Matavz. Niet omdat hij een geweldige wedstrijd speelde, maar wel omdat hij in alle vier de wedstrijden doel wist te treffen voor Vitesse. Dat is een unieke prestatie. Als de spits zo door blijft gaan is hij hard op weg om Ricky van Wolfswinkel te doen vergeten.

De koploper van het klassement blijft Remko Pasveer. Die tegen Excelsior voor de eerste keer geen tegengoals kreeg dit seizoen.

TUSSENSTAND:

Remko Pasveer (Vitesse) 7

Thulani Serero (Vitesse) 5

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 5

Bryan Linssen (Vitesse) 4

Arnaut Groeneveld (NEC) 4

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Sven Braken (NEC) 3

Tim Matavz (Vitesse) 2

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Jordan Larsson (NEC) 1