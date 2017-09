Meisje dat verdween na avondje stappen is terecht

Het Museumplein in Ede. Foto: Google Street View

EDE - Het 17-jarige meisje uit Ede dat zondag werd vermist na een avondje stappen in haar woonplaats, is terecht. Dat meldt EdeStad.

De tiener was zaterdagavond met een vriendin naar het Museumplein gegaan, maar na 2.00 uur werd niets meer van haar vernomen. De zus van het meisje plaatste daarop een oproep op Facebook waarin ze vroeg om tips. Haar berichten over de vermissing werden in korte tijd ruim 12.000 keer gedeeld.

Zondagavond zou het meisje van 17 zijn teruggevonden. Details zijn niet bekend.

Zie ook: Meisje vermist na avondje stappen in Ede