Wildpark al bijna week dicht door ontsnapte wolf

De ontsnapte wolvin, vastgelegd met een wildcamera - Foto: wildpark Anholter Schweiz

ISSELBURG - Het Duitse wildpark Anholter Schweiz in Isselburg is al bijna een week dicht omdat er een wolf is ontsnapt. Het park net over de grens bij Megchelen heeft de poorten dichtgedaan omdat het dier losloopt binnen de hekken van het 56 hectare grote park.

De wolvin ging er dinsdag vandoor. Afgelopen dagen werd ze meerdere keren vastgelegd door een wildcamera bij het wolvenverblijf, maar wel steeds aan de verkeerde kant van het hek. Pogingen om het dier te verdoven, hadden geen succes. Om het voor het dier makkelijker te maken om terug te keren naar het verblijf, is er een speciale brug gebouwd van boomstammen en hooibalen. 'Alles wat we nu nodig hebben is geduld en een beetje geluk', aldus het wildpark op Facebook. De brug van boomstammen en hooibalen: