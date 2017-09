Vader en kinderen redden pasgeboren kalfje van verdrinkingsdood

ZUTPHEN - 'Het was een behoorlijk avontuur', begint Jarg Woldhuis op Facebook. Met zijn twee kinderen redde hij zondagmiddag in de haven van Zutphen een pasgeboren kalfje van de verdrinkingsdood.

Het dier was kort na de geboorte vanuit het weiland in de IJssel gevallen.

Jarg Woldhuis zat met zijn zoon en dochter op de boot op weg terug naar de haven, toen hij ineens een loeiende koe voor een deel in het water zag staan. 'Naast haar lag iets', vertelt Woldhuis, 'het leek op een vogel. Dus we besloten te gaan kijken. Eenmaal daar was het natuurlijk overduidelijk dat het een kalf was. Het kalfje lag te bibberen in het water.'

Omdat het te ondiep was, moesten ze een eind verderop aanmeren. Gewapend met een deken en een fles water renden ze door het water naar moeder en kalf. 'Ik heb het kalf uit het water getild en in een deken gewikkeld. We begonnen haar direct te wrijven om de bloedsomloop op gang te helpen.'

'Aan mijn zoon vroeg ik of hij nog een deken wilde halen', gaat Woldhuis verder. 'Het duurde een tijdje voordat hij terugkwam. Blijkbaar had hij de rubberboot opgepompt en nam hij de spullen mee. Helaas brak er in het water een van de peddels en werd het ineens nog spannend ook. Gelukkig kon hij met een peddel aan de kant komen.'

'We voelden ons wel een beetje stoer'

Uiteindelijk werd het kalf samen met toegesnelde agenten boven op de dijk gelegd zodat de moeder er makkelijk bij kon. Dat ging goed, maar nu moest de koe nog naar het kalfje toe. Daar was een kleine achtervolging voor nodig, maar uiteindelijk werden koe en kalf weer herenigd.

Het dier is nagekeken door een veearts en die trok al snel de conclusie dat het helemaal goed komt met het kalfje. 'We zijn blij dat we konden helpen', schrijft Woldhuis. 'We voelden ons toch een beetje stoer natuurlijk en zijn een behoorlijk avontuur rijker.'

Het verhaal is nog niet helemaal klaar, want de rubberboot moest ook nog terug. Een vriendelijke voorbijganger bood aan om te slepen, maar toen raakte de rubberboot lek. Midden op de vaart. 'Koud en nat kwamen we aan. We hebben ons snel omgekleed en zijn toen lekker naar huis gegaan.'