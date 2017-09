Alarm op Veluwemeer na rook op motorjacht

Foto: KNRM Station Elburg

HARDERWIJK - Een echtpaar dat zondagmiddag aan het varen was op het Veluwemeer bij Harderwijk dacht even dat hun boot in brand stond. Er kwam rook uit het motorruim.

De brandweer en de reddingsboot van de KNRM uit Elburg waren snel aanwezig. Na kort onderzoek bleek dat de rook werd veroorzaakt door kapotte V-snaren. Het motorjacht is naar de haven in Harderwijk gesleept. De reddingsboot werd daarbij langszij gelegd omdat er een onstuimig windje stond, meldt de KNRM.