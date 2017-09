Kelderman sluit Vuelta af als vierde

Foto: EPA

MADRID - Wielrenner Wilco Kelderman (26) uit Barneveld heeft de Vuelta afgesloten met een vierde plaats in het algemeen klassement. Zondag was de laatste etappe, die eindigde met een criterium in Madrid.

Het leek er lange tijd op dat Kelderman als vijfde zou eindigen, omdat hij ook zo aan de dag was begonnen. Op een slotdag van een grote ronde verandert er vaak nauwelijks iets in het algemeen klassement. Het is de beste prestatie van de Barnevelder ooit in een grote ronde, die tijdens de Vuelta lang mocht hopen op meer. Afgelopen week stond hij dagenlang op plaats 3 in het algemeen klassement, maar tijdens de loodzware rit van zaterdag gooiden concurrenten Alberto Contador en Ilnoer Zakarin roet in het eten. Chris Froome werd zondagavond gehuldigd als winnaar. Door zijn Tourzege eerder dit jaar treedt hij toe tot een select gezelschap van renners die twee rondes in een seizoen wonnen. De laatste die dat flikte was Contador, die in 2009 de rondes van Italië en Spanje op zijn naam schreef. De Spanjaard reed met de Vuelta van dit jaar zijn laatste wedstrijd als profrenner.