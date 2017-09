HEUMEN - Bij een eenzijdig ongeluk in het buitengebied van Heumen is zondag een bestuurder gewond geraakt. Dat gebeurde op de Vosseneindseweg.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van de gewonde automobilist is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.

De traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland.