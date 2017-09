Wapens ontdekt na botsing op A50

Een boksbeugel - Foto: Wikimedia

HERVELD - Een man uit Amersfoort is zaterdagavond aangehouden omdat hij verboden wapens in de auto had liggen. De man liep tegen de lamp door een kop-staartbotsing op de A50 bij Herveld.

De 43-jarige Amersfoorter kon niet op tijd afremmen nadat een auto voor hem vaart minderde. Beide auto's kwamen tot stilstand in de vangrail. Agenten vonden in de auto van de Amersfoorter een boksbeugel en een vuurwapen, of iets wat daar op leek. De auto is in beslag genomen. De lichtgewonde automobilist ging voor controle naar het ziekenhuis en werd later aangehouden voor verboden wapenbezit. De bestuurster van de voorste auto bleef ongedeerd. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.