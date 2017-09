Wordt het nog wat met die nazomer? Nou nee

ARNHEM - Zo lekker als vandaag wordt het buiten voorlopig niet meer, blijkt uit de weersverwachting van MeteoGroup in Wageningen. Vandaag was er veel ruimte voor de zon en daardoor was het druk met fietsers en wandelaars in de Gelderse natuurgebieden.

Dat buitenweer komt niet meer terug, want we gaan richting de herfst. De hele week is er een flinke kans op buien en de temperatuur overdag daalt richting het weekend langzaam maar zeker naar de 15 graden. Ter vergelijking: 20 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Woensdag wordt het echt herfstachtig. Dan worden in de ochtend zware windstoten verwacht, in combinatie met een aantal buien. Zie ook: de complete weersverwachting voor de komende dagen Reageren op dit bericht? Mail de redactie.