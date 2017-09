Meisje vermist na avondje stappen in Ede

EDE - In Ede wordt gezocht naar Denise van Wakeren. De tiener wordt sinds afgelopen nacht vermist, meldt haar zus op Facebook. De berichten over haar vermissing zijn inmiddels ruim 12.000 keer gedeeld.

Volgens de zus van Denise ging het meisje stappen op het Museumplein in Ede. Na 02.00 uur is er niets meer van haar vernomen. De fiets van Denise staat bij de fontein in het centrum.

De politie is inmiddels ingeschakeld, maar er is voor zover bekend nog geen spoor van het meisje.