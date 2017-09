Bordspel voor 60.000e bezoeker zwembad Klarenbeek

ARNHEM - Openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem heeft zondag de 60.000e bezoeker van het jaar verwelkomd. Het was mevrouw Wieland, die uit handen van de zwembadmanager de Arnhemse versie van Monopoly kreeg.

Het is dit jaar voor het eerst dat het openluchtzwembad zolang geopend is. Meestal sluit het bad in de eerste week van september. Het zwembad sluit niet uit dat komende week ook nog de 65.000e bezoeker de hekjes passeert. Zondag 17 september is in principe de laatste dag dat het bad open is.

Of het zwembad komende jaren ook langer openblijft, is nog niet duidelijk. De proef van dit jaar wordt komende tijd geëvalueerd.