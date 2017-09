Politie zegt sorry: we stonden bij het verkeerde feest

NIJMEGEN - De politie biedt excuses aan omdat ze niet heel adequaat heeft opgetreden na klachten over het illegale feest onder de brug De Oversteek in Nijmegen.

Er was verwarring, omdat het nabijgelegen feest Waalhalla wel een vergunning had gekregen. Door agenten werd daar geen geluidsoverlast geconstateerd.

'Melders die contact met ons opnamen, kregen dan ook dit bericht te horen. Toen het aantal meldingen bleef aanhouden, zijn wij in de omgeving gaan zoeken om het geluid te kunnen lokaliseren.'

Stekker eruit

Agenten kwamen aan de overkant van de Waal terecht, aan de kant van Lent. Daar was een zogenoemde rave party met zo'n 150 mensen aan de gang. Omdat zij zich weinig aantrokken van de politie, werd de stekker uit het aggregaat gehaald om de geluidsoverlast te stoppen.

De feestvierders kregen geen boete omdat de bezetting bij de politie 's nachts beperkt is. 'Ons optreden was er daarom primair op gericht om de geluidoverlast te stoppen en de illegale party zo spoedig mogelijk te beëindigen. Gezien het grote aantal aanwezigen was het ondoenlijk om boetes uit te delen, vooral omdat het niet duidelijk was wie het feest had georganiseerd.'

De politie laat weten het 'bijzonder vervelend' te vinden voor mensen die last hadden. Degenen die zich met een klacht hadden gemeld, zijn waar dat mogelijk was teruggebeld.

