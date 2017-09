Verdwenen buurtschap de Burgeu herleeft in boekvorm

Ook al is er aan het kanaal geen spoor meer te bekennen van de Burgeu, toch is het de bedoeling dat het piepkleine dorpje niet voorgoed uit het geheugen gewist wordt.

Bekijk hier de reportage over de Burgeu (tekst gaat verder onder de video)

Grote wens

De Burgeu bij Doornenburg was ooit een levendig buurtschap, waar Jo Leenders woonde. Hij overleed in 2010 en had als grote wens dat er een boek zou verschijnen over zijn geboortedorp. Jo was een bekende in het verderop gelegen Doornenburg, waar hij veel vrijwilligerswerk deed.

Ben Geurts, Jo Ubbink en Catharien Kerckhoffs van de Historische Kring Doornenburg hebben er voor gezorgd dat het boek er nu is gekomen. Er komt ook een informatiebord op de Rijndijk, die langs het kanaal loopt. Zo kunnen voorbijgangers iets meekrijgen van de geschiedenis die zich in de uiterwaarden heeft afgespeeld.