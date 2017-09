Mobiele fietsenmaker van Doetinchem gaat Down Under

DOETINCHEM - Nog maar één nachtje slapen en dan vertrekt de familie Hartman uit Doetinchem voor de reis van hun leven naar Australië. Bijzonder is dat Roy en zijn vrouw Gonny een tocht van 2000 kilometer gaan maken op de fiets. Ook de kinderen Kyan van vier jaar en peuter Emily gaan mee. Roy is in het dagelijks leven mobiele fietsenmaker in Doetinchem. Ook bij dit werk verplaatst hij zich altijd per fiets.

Roy: 'Jaren geleden ben ik zelf al op de fiets door Australië en Nieuw-Zeeland getrokken. Dat was prachtig. Mijn vrouw en ik dachten: als je iets zou willen, moet je het nu doen. Onze zoon is net vier jaar geworden, is dus nog niet leerplichtig dus we vertrekken nu.'

De fietsfamilie is goed voorbereid, met twee nieuwe knalgele cargofietsen. Roy: 'Over alles is nagedacht. De fietsen zijn al best heel zwaar en dat betekent dat we verder alleen het hoognodige meenemen. Een tent, slaapspullen en niet te veel kleding.'

Peuter in de bak

Peuter Emily gaat voorop de fiets in een bak. Zoon Kyan heeft de keuze uit zelf fietsen, achter aan de fiets van zijn vader hangen of bij zijn zus in de bak gaan zitten.

Het gezin vertrekt dinsdagochtend en dan begint de tocht van bijna 2000 kilometer langs de oostkust van Australië. Daarna wil de familie nog een bezoek brengen aan het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Ze sluiten het fietsavontuur af in Sydney om daar oud en nieuw te vieren bij de Harbour Bridge en het Opera House.

De mobiele fietsenmaker uit Doetinchem is gesloten tot en met 20 januari 2018. Op Facebook doet hij verslag.